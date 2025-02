Playoff Champions League, il programma delle gare di oggi

Si chiudono le gare di andata dei playoff di Champions League. Due le italiane in campo in questo mercoledì della massima competizione europea: alle 18.45 scenderanno in campo Club Brugge e Atalanta. Mentre alle 21 il Milan sarà impegnato sul campo del Feyenoord. Di seguito il programma.

Ore 18.45 Club Brugge-Milan

Ore 21.00 Celtic-Bayern Monaco

Ore 21.00 Feyenoord – Milan

Ore 21.00 Monaco – Benfica

Foto: Instagram Inter