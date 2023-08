Playoff Champions: il Galatasaray vince in casa del Molde. Ok il Braga

Si sono conclusi i playoff di andata delle gare di Champions di questa sera.

Il Galatasaray ha battuto 3-2 il Molde in Norvegia. A segno anche Icardi. Buon vantaggio per i turchi in vista del ritorno. Bene anche il Braga che supera 2-1 il Panathinaikos.

Nella terza gara, 0-0 tra Maccabi Haifa e Young Boys.

In Conference League, da segnalare il netto 5-0 dell’Aston Villa sull’Hibernian. Pareggio per 1-1 tra Trnava e Dnipro.

Foto: logo Champions