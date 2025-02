Playoff Champions, Bellingham al 92′! Il Real vince 3-2 in casa del City. Dortmund ipoteca gli ottavi

Sono appena terminate le gare d’andata dei playoff di Champions League in questo martedì di Champions League. Il Borussia Dortmund ipoteca gli ottavi calando il tris in casa dello Sporting Lisbona. Vittoria al cardiopalma per il Real Madrid di Carlo Ancelotti: 3-2 in casa del Manchester City, decide la rete di Jude Bellingham al 92′.

Manchester City – Real Madrid 2-3

Sporting – Borussia Dortmund 0-3

Foto: Instagram Inter