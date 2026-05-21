Playoff, arrivano le decisioni del Giudice Sportivo: piovono sanzioni per Palermo e calciatori

21/05/2026 | 21:19:50

Arrivano le sanzioni del Giudice Sportivo, dopo le gare di playoff di Serie B.

La sanzione economica più rilevante colpisce il Palermo, punito con un’ammenda di 20.000 euro. La multa è scattata a causa del comportamento dei tifosi, che hanno lanciato numerose bottigliette di plastica verso i giocatori avversari e all’indirizzo degli Ufficiali di gara a fine partita, oltre ad aver gettato un petardo e un fumogeno sul terreno di gioco al 51° del secondo tempo. A peggiorare la situazione, le espressioni ingiuriose rivolte alla terna arbitrale da un collaboratore del Palermo negli spogliatoi. La vicenda potrebbe inoltre non essere ancora chiusa. Il Giudice Sportivo ha infatti richiesto un supplemento d’istruttoria alla Procura Federale. L’obiettivo è acquisire testimonianze e materiale audio/video per fare totale chiarezza su quanto accaduto al termine della gara, riservandosi di prendere ulteriori decisioni sui tesserati coinvolti.

Sul fronte dei giocatori, il Palermo avrà da scontare delle squalifiche. Antonio Palumbo è stato squalificato per due giornate effettive e sanzionato con 5.000 euro di multa. A fine gara, il giocatore ha assunto un atteggiamento intimidatorio e irrispettoso nei confronti dell’arbitro, venendo allontanato solo grazie all’intervento dei compagni di squadra. Per Niccolò Pierozzi è invece scattato un turno di stop. Il nervosismo ha contagiato anche i componenti degli staff tecnici. Sono stati squalificati per una giornata sia Maurizio D’Angelo per il Palermo che Cristian Agnelli per il Catanzaro, colpevoli di essersi scambiati espressioni ingiuriose nel tunnel degli spogliatoi al fischio finale. Un turno di stop è stato inflitto anche al preparatore atletico rosanero Luca Alimonta, punito per aver contestato platealmente una decisione arbitrale nel corso del primo tempo.

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