Platini: “Sono stato incastrato. Non so dove o come, ma tornerò”

Nel dicembre di quattro anni fa, Michel Platini veniva sospeso per corruzione e abuso dal comitato etico della FIFA dopo aver ricevuto in un pagamento controverso due milioni di euro di franchi svizzeri da Joseph Blatter. Oggi, a pochi mesi dalla scadenza della sospensione, Le Roi è tornato a parlare alla tv svizzera RTS, promettendo di tornare presto nel mondo del calcio. Queste le sue parole amare: “Negli ultimi 4 anni ho vissuto una vacanza forzata, ora è il momento di tornare. Tornerò, non so dove e non so come, ma non posso farmi bloccare da una sospensione che mi è stata comminata da degli idioti. Sono stato vittima di una cospirazione portata avanti da alcune persone all’interno della Fifa, d’accordo con altre della magistratura svizzera, gente del Ministero pubblico della Confederazione. C’è stata una cordiale intesa tra loro per espellermi. Ma non dico che sia un complotto dello Stato svizzero. Infantino? Probabilmente non ha molta voglia che io ritorni nel mondo del calcio“.

Foto: Local France