Platini rilasciato dopo un maxi-interrogatorio di 15 ore

Dopo un maxi-interrogatorio di 15 ore, Michel Platini è stato rilasciato. Nella giornata di martedì, l’ex presidente dell’Uefa era stato preso in custodia con l’accusa di corruzione legata all’assegnazione dei Mondiali del 2022 in Qatar. Come riporta L’Equipe, l’ex centrocampista della Juventus ha potuto lasciare Nanterre solo dopo una lunga serie di domande, molte incentrate su un pranzo con il segretario generale dell’Eliseo, Claude Guéant, e l’emiro del Qatar, Tamim Ben Hamad Al Thani, principale artefice della candidatura del paese. Il tutto pochi giorni prima dell’assegnazione dell’edizione del 2022. Gli avvocati difendono Platini, parlando del loro assistito come “Persona estranea ai fatti che vanno ben oltre la sua stessa posizione”.

Foto Local France