Platini ricorda Gianni Agnelli: “Mi ha reso un uomo libero, cose che vanno oltre il calcio”

L’ex attaccante della Juventus e tre volte pallone d’oro, Michel Platini, attraverso le colonne de La Gazzetta dello Sport, ha ricordato l’Avvocato Gianni Agnelli nel centenario dalla sua nascita. Queste le dichiarazioni del francese ex numero uno del EUFA: “Mi ha dato la possibilità di essere felice nel calcio e nella vita. Mi ha portato in una squadra prestigiosa, fatto giocare ad altissimi livelli e vincere, permesso che fossi un uomo libero di scegliere. Non solo nel calcio. Mi ha dato autonomia finanziaria. Tutte cose che vanno oltre il calcio”.

Foto: Local France