Platini: “Non mi candiderò per la presidenza della Federcalcio francese”

Durante l’intervista concessa a RMC Sport, Michel Platini chiude alla possibilità di diventare il nuovo presidente della Federcalcio francese: “Non mi candiderò per la presidenza della FFF. Lo scorso luglio ho detto che non sarei mai più tornato a far parte delle istituzioni calcistiche. Mi sembra che la Federazione francese sia in istituzione calcistica, quindi la mia decisione è chiara”.

Foto: Local France