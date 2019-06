Platini: “Infantino? Non è legittimato né credibile come presidente Fifa”

L’ex presidente dell’Uefa, Michel Platini, si è raccontato nel corso di una lunga intervista concessa alla Gazzetta dello Sport, affrontando diversi temi importanti: “Infantino? Per me non è legittimato né credibile come presidente della Fifa. Era un ottimo segretario generale ma uno che per dieci anni ha vomitato contro la Fifa poi diventa presidente? Uno che ha sempre criticato il calcio femminile viene a Parigi a promuovere la coppa del mondo femminile?”.

Foto: Local France