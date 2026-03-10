Platini: “Infantino? Buon amministratore, ma non è adatto per il ruolo di presidente della FIFA”

10/03/2026 | 13:00:44

Ospite di RMC Sport, Michel Platini, ex leggenda della Juventus e della nazionale francese, ex presidente della Uefa, non ha esitato a criticare l’ex braccio destro, Gianni Infantino, ora presidente della FIFA.

Queste le sue parole: “È un buon amministratore, ma non un vero leader. Non ha carisma e non possiede la visione necessaria per guidare il calcio mondiale. Non è la persona adatta per ricoprire la presidenza della FIFA. Il calcio deve crescere diversamente non come lo sta gestendo lui”.

Foto: sito Uefa