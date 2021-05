Platini: “Il calcio non appartiene a Fifa e Uefa, è da 40 anni che le squadre vogliono una Super Lega”

In un’intervista concessa a L’Equipe, Michel Platini ha parlato della Super Lega e del ruolo di Fifa e Uefa: “Sono quarant’anni che i grandi club vogliono andarsene e quando sei presidente della UEFA devi giocare d’anticipo, piuttosto che farti mettere di fronte al fatto compiuto. I responsabili della Superlega hanno fatto una comunicazione di m****. E in più i mezzi di comunicazione, i tifosi, soprattutto gli inglesi come al solito, e gli allenatori erano contrari. La riforma della Champions League è una stupidaggine mai sentita, perchè va a prolungare la fase a gironi, che è quella che non interessa a nessuno. Ma alla UEFA la filosofia da parecchio è quella di fare sempre più soldi. Finiremo per sponsorizzare anche le reti delle porte”.

Sui Mondiali: “La Coppa del Mondo ogni quattro anni fa parte della storia, è qualcosa di raro e di importante. E contrariamente a quello che pensano la FIFA e la UEFA il calcio non appartiene a loro. Benzema? Tutto il mondo sa che per meriti sportivi Benzema ha meritato di stare nella nazionale francese. Se non fosse stato convocato, sarebbe avvenuto per ragioni che esulano dal calcio, per motivi politici. Ma io non vedo altro che il calciatore, la cui presenza sarà utile anche a Mbappè, visto che Benzema ha il talento di giocare bene lui e di far giocare bene gli altri”.

Foto: Marca