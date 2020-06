Platini: “I campionati sono ripartiti solo per interessi economici. Sistema sempre più forte”

L’ex calciatore della Juventus e della Nazionale francese, Michel Platini, ha rilasciato un’intervista a Le Monde, successivamente riportata dalla Gazzetta dello Sport. Di seguito le sue dichiarazioni.

“I principali campionati europei hanno ripreso solo per i soldi e i diritti tv. Ci sono state tante chiacchiere in Francia, ma dal momento in cui il governo ha deciso di vietare il calcio per ragioni sanitarie, tante chiacchiere sono inutili.

La decisione va rispettata, di questo virus si sa poco. Il confinamento ci ha dimostrato che quel che conta è la vita, non una partita di calcio. I cambiamenti non deriveranno dal Covid-19, ma dall’evoluzione degli interessi. Il sistema calcio sarà sempre più forte”.

