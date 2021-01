Platini: “Finirà 1-0 per la Juve, decisivo Cristiano. E Dybala è un Maradona”

Michel Platini, intervistato dalla “Gazzetta dello Sport”, si è soffermato su Inter-Juve in programma domani: “Cristiano Ronaldo è il numero uno dei ragazzi d’oggi come io lo ero

per gli juventini degli anni 80 e Sivori prima. Domenica sera finirà 1-0 per la Juve con gol di Cristiano. Lui è fantastico, fenomeno, decisivo dovunque, con quel fisico bestiale, quella testa, quell’atteggiamento professionale che lo fa giocare a 36 anni. E Dybala mi piace tantissimo, fa parte della categoria dei Maradona”.

