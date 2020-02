Platini attacca il VAR: “Il calcio non può essere arbitrato dal video, la televisione falsa la percezione dei singoli episodi”

L’ex presidente della UEFA Michel Platini dalle colonne de Il Corriere dello Sport ha parlato del VAR confermando l’opposizione al suo utilizzo nel calcio.

Di seguito una parte del suo pensiero.

“Il calcio non può essere arbitrato dal video: la televisione falsa la percezione dei singoli episodi. Il calcio è uno sport di contatto: ci sono interventi assolutamente regolari che – se passati al filtro della televisione e addirittura rallentati – comportano interpretazioni inaccettabili. (…) Per un calcio più giusto e più calcio non serve il VAR, ma un buon arbitro”.

Foto: Local France