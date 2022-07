Platini assolto: “Ora mi diverto io. Vedremo se tornare nel calcio”

Michel Platini e Joseph Blatter, sono stati assolti dall’accusa che li vedeva colpevoli di frode al caso risalente al 2015. Oggi è arrivata la conferma definitiva dal tribunale Svizzero. Ai microfoni de L’Equipe, “Le Roi” ha mostrato tutta la sua felicità annunciando anche che non si fermerà ma cercherà chi ha provato a manipolare la questione. Parole anche nei confronti di Infantino.

“È una bella giornata, ma non posso dirti che è una delle più belle della mia vita perché è solo la conferma di quello che dico da sette anni. È un bene che la verità finalmente venga fuori dopo tante manipolazioni, bugie e ingiustizie. Ve l’avevo detto che ero onesto, dovevate credermi (ride, ndr)! La commissione FIFA e il TAS non mi hanno creduto, mentre un vero tribunale mi ha creduto oggi. La giustizia di chi non è nel calcio mi salva dalla giustizia del calcio, quando ho dedicato tutta la mia vita a questo sport. Questo è ciò che fa male. La FIFA farà quello che vuole, ma io, al loro posto, dopo quello che si sono presi in bocca oggi, non farei il match di ritorno! Ma ehi, non sono i loro soldi ma i soldi del calcio che pagano i loro avvocati. A Infantino non dico nulla. Posso solo dire che non lascerò passare niente, non è finita. In Francia ho sporto denuncia per sapere esattamente chi ha manipolato tutto, inizieremo a divertirci”. Alla domanda se l’ex stella della Juventus è pronto a tornare nel calcio questa è stata la sua risposta. “Non so. Sono così giovane, ho ancora più capelli di Infantino! Ho ancora molti anni davanti a me. Vedremo”.

Foto: Marca