Platek: “Siamo pronti a rendere orgogliosi i tifosi dello Spezia”

“Siamo felici per l’acquisizione del club – dichiara il nuovo proprietario dello Spezia a Il Secolo XIX, Robert Platek – La Serie A è l’élite ed è da tempo che cercavamo un’opportunità di partnerschip con un club italiano di cui apprezzassimo la Mission, l’Ethos e l’Etica. Così è stato, perché lo Spezia ha gli stessi valori in cui crede la nostra famiglia: il lavoro e l’umiltà. Siamo onorati di poterlo supportare e aiutarlo a crescere, puntando a ottenere successi futuri e a rendere orgogliosi i fedelissimi fan”. Per Platek è fondamentale mantenere la continuità con il management precedente. Resteranno tutti nelle loro posizioni, inclusi il presidente Stefano Chisoli, il ds Mauro Meluso e Vincenzo Italiano.