Platek: “La vittoria nel derby vale di più. Complimenti a giocatori, staff tecnico e dirigenziale”

Il numero uno dello Spezia Platek ha parlato nel post partita della gara contro il Genoa: “La vittoria di oggi vale molto di più di una normale vittoria perché è stata ottenuta in uno scontro diretto e in un derby ligure che vale molto per tutti i nostri tifosi e per il Club. Siamo ben consapevoli che la strada per la salvezza sarà ancora lunga e insidiosa. Ci saranno momenti difficili e delicati, ma sono sicuro che rimanendo uniti e pensando solo al bene dello Spezia, potremo comunque gioire per il risultato più bello. Ora godiamoci questa bellissima vittoria”.

FOTO: twitter spezia