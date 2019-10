Pjanic: “Vogliamo la Champions, ora aumentiamo il distacco in campionato. Su Sarri…”

Miralem Pjanic, centrocampista della Juve, ha parlato ai microfoni di Sky Sport soffermandosi sul brillante momento di forma del club bianconero. Ecco le sue dichiarazioni: “Champions? E’ ancora presto per individuare una favorita per la vittoria finale. Ci sono tante squadre che vogliono vincere la Champions e noi siamo tra quelle. Pensiamo a chiudere il girone al primo posto, poi vedremo. Ora dobbiamo continuare così e magari aumentare il nostro vantaggio in campionato nel prossimo ciclo di partite. Dal punto di vista personale, il mio obiettivo è quello di essere uno dei migliori centrocampisti al mondo, lavoro per questo. Poi il mio modo di giocare dipende anche dagli allenatori e Sarri ci chiede un tipo di calcio in cui io mi trovo molto bene, speriamo di continuare così. Sarri? Il mister ci chiede di pressare il più possibile, in modo da poter creare più occasioni da gol possibili. Probabilmente lui voleva tutto e subito da noi, ma ci vuole un po’ di tempo. Anche se le sue idee già si vedono nel nostro modo di giocare. C’è qualcosina ancora da migliorare ma con il tempo lo faremo. L’importante è essere sempre tutti a disposizione e non avere infortuni. Nelle prossime partite, la squadra crescerà ancora e diventerà sempre più forte”, ha chiuso Pjanic.

Foto: Twitter ufficiale Juventus