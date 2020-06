Pjanic titolare, Hakimi e Arthur in panchina. Juve-Inter-Barcellona: weekend di svolta

Abbiamo sempre pensato che questo sarà il mercato più incredibile degli ultimi vent’anni. Semplicemente perché è vero che si entrerà nel vivo a settembre, ma prima ci saranno tantissime cose di spessore. Un po’ perché il 30 giugno è in arrivo, molto perché bisogna sopportare l’atipicità assoluta della situazione: ci sta che qualcuno possa chiudere la stagione con un club sapendo già di essere di essere di… un altro. E’ il caso di Pjanic che ieri ha giocato da titolare contro il Lecce e si appresta a fare le visite per il Barcellona, in modo da mettersi poi a disposizione in vista di Genoa-Juve. E’ il caso di Arthur che oggi pomeriggio partirà dalla panchina, ma Setien aveva già fatto capire che la trattativa con la Juve avrebbe fatto la differenza. Il discorso vale per Hakimi che non ha giocato titolare in Borussia-Hoffenheim, ma non si poteva fare diversamente visto che l’Inter sta ormai completando l’operazione e che il cartellino è di proprietà del Real. Ancora per poco…

Foto: profilo Twitter ufficiale Juventus FC