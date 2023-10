Pjanic su Totti e De Rossi: “Francesco dovrebbe tornare alla Roma, Daniele ha carisma, troverà presto una panchina”

L’ex centrocampista della Juventus e della Roma, Miralem Pjanic, ha rilasciato un’intervista a Radio Serie A. Il bosniaco ha parlato dei suoi due ex compagni durante la sua parentesi in giallorosso, esprimendo la sua opinione. Ecco le sue parole:

“Sono in contatto con Totti e De Rossi e ogni tanto ci vediamo, soprattutto con Francesco. Gli auguro di tornare in società perché meglio di lui, se vuoi uno che conosce la Roma, non lo troverai. A Daniele auguro di trovare velocemente una panchina, ha la personalità e il carisma per poter fare l’allenatore”.

