Pjanic: “Stasera per me è come un derby. Due paesi che sento miei. Quanto avrei voluto giocare questa partita…”

31/03/2026 | 14:00:19

Miralem Pjanic, ex Juve e Roma, ha parlato a La Stampa del match di questa sera fra Bosnia e Italia soffermandosi sulla situazione degli azzurri: “L’Italia con Gattuso sta facendo un percorso importante. Non è stato semplice, ma gli azzurri hanno trovato una certa stabilità e una buona continuità. Si tratta di una squadra che ha valori e qualità, e anche nello staff ci sono figure importanti come Gigi Buffon e Leonardo Bonucci che danno esperienza e identità. L’Italia resta storicamente una grande Nazionale. Questo gruppo è forte, senza alcun dubbio”.

L’ex centrocampista di Roma e Juventus riconosce come ci siano state delle difficoltà anche se il percorso attuale non è da considerarsi negativo. “L’Italia ha fatto tanti punti nel girone, però ha trovato una Norvegia molto forte, con una rosa importante e un gioco di alto livello. In questo momento erano superiori. Però credo che con Gattuso si sia creata una buona dinamica, una base solida su cui lavorare. Detto questo, dodici anni senza Mondiale per una nazionale come l’Italia sono davvero troppi: non è qualcosa che può succedere spesso”.

Una sfida che Pjanic avrebbe voluto giocare in quanto “rappresenta due Paesi che sento miei. L’Italia per me è casa: ho passato nove anni lì, tra Roma e Juventus, e ho ricordi bellissimi”.

Foto: X personale