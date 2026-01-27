Pjanic si ritira: “Il calcio era la mia musica, il mio sogno era farvi ascoltare la bellezza del calcio”

27/01/2026 | 15:36:41

L’ex Roma e Juventus Miralem Pjanic ha annunciato il suo ritiro dal calcio in una lettera pubblicata sui social: “Ho trascorso la mia vita suonando la mia melodia. Ogni tocco, ogni passaggio, ogni tiro: una nota. Il calcio era la mia musica, il campo il mio pianoforte. Il mio sogno è sempre stato quello di farvi ascoltare la bellezza di questo gioco. Oggi, con il cuore pieno di gratitudine, posso dire che questa sinfonia è stata la mia vita. È stato un onore condividerla con tutti voi. Un ringraziamento speciale va alla mia famiglia, che è stata il mio primo sostegno e la mia forza silenziosa. Agli allenatori, ai miei compagni di squadra, con cui ho condiviso sogni, sacrifici e vittorie. Allo staff tecnico, ai medici e a tutti coloro che hanno lavorato dietro le quinte. Ai tifosi, l’anima di questo gioco. Grazie a tutti per aver fatto parte di questa musica”.

Foto: twitter juventus