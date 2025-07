Pjanic: “Scudetto? Inter e Napoli partono in prima fila. Su Vlahovic…”

27/07/2025 | 11:27:41

In un’intervista rilasciata all’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, Miralem Pjanic ha espresso il suo legame sempre vivo con la Juventus e ha parlato del ruolo chiave di Giorgio Chiellini nel nuovo assetto societario: “Sono felice di rivedere Giorgio in bianconero. Conosce l’ambiente come pochi, incarna i valori del club e sa trasmetterli dentro e fuori dallo spogliatoio. La sua presenza sarà fondamentale.” Parlando di mercato, Pjanic ha elogiato Jonathan David: “È un attaccante con numeri importanti, abituato a segnare in un campionato fisico come quello francese. Si è fatto valere anche in Champions, e la Juve ha bisogno di giocatori con fiuto del gol. Sarebbe un rinforzo di livello.” Su Kolo Muani, l’ex centrocampista non ha dubbi: “Se la società e Tudor lo vogliono ancora, è perché sanno cosa può dare. Un acquisto a titolo definitivo sarebbe un segnale forte per il club e per lui stesso, perché quando sei comprato ti senti davvero parte del progetto.” Infine, su Vlahovic: “Dusan ha ormai esperienza, ma sono momenti delicati. Deve ritrovare serenità e continuità sotto porta. Lo conosco bene, è un amico e un grande attaccante. Ma so anche cosa vuol dire stare alla Juve: non è facile trovare di meglio, perdere tempo non aiuta nessuno.” Infine, uno sguardo alla lotta per lo scudetto e all’impatto di Antonio Conte al Napoli: “Sì, penso che Conte sia ancora il favorito. Il Napoli riparte da una stagione fantastica, nella quale Conte ha fatto un vero miracolo. L’anno scorso, con quella rosa, lo scudetto doveva vincerlo l’Inter. Ora i nerazzurri hanno cambiato allenatore, ma la squadra è rimasta praticamente la stessa, ed è un vantaggio. Se arriva anche Lookman, cambia tutto. Inter e Napoli partono in prima fila.

Foto: Juventus Twitter