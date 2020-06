Pjanic, prime parole in catalano: “Sono molto felice, darò il massimo per il Barça”

Dopo il messaggio d’addio alla Juve (addio che – ricordiamo – si consumerà soltanto al termine della stagione), Miralem Pjanic ha voluto salutare i tifosi del Barcellona: “Sono molto felice, darò il massimo per questo club. A presto! Forza Barça”, le parole in catalano del centrocampista bosniaco in un video pubblicato sul suo account Instagram.

Estic molt feliç, ho donaré tot per aquest club. Ens veiem aviat!

🙌 Força Barça! 🔵🔴 Més que un Club!#Pjanist 🎹 @FCBarcelona pic.twitter.com/UsBJRS4hWG — Miralem Pjanic (@Miralem_Pjanic) June 29, 2020

Foto: Twitter ufficiale Juve