Pjanic non trova spazio nel Barcellona. E lancia messaggi sui social

Miralem Pjanic non sta vivendo il sogno blaugrana che immaginava. L’ex centrocampista della Juventus sta trovando poco spazio nel Barcellona: basta pensare che nell’ultima giornata di campionato, giocata contro il Betis, è entrato in campo solo all’86’, sul parziale di 4-2 per il Barça (match terminato 5-2).

Il giocatore non nasconde la sua delusione e lancia indizi su Instagram, dove ha pubblicato una foto che lo ritrae sconsolato in tribuna, senza scrivere alcun commento.

Visualizza questo post su Instagram . Un post condiviso da Miralem Pjanić (@miralem_pjanic) in data: 7 Nov 2020 alle ore 10:57 PST

Foto: Instagram personale