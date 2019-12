Pjanic: “Non siamo stati all’altezza del simbolo che portiamo sul petto. Ora testa ai prossimi obiettivi”

La Juventus ha visto sfumare la possibilità di portare a casa il primo trofeo della stagione. La sconfitta maturata ieri a Riyadh nella finale di Supercoppa italiana contro la Lazio ha dimostrato che c’è ancora tanto lavoro da fare per mister Sarri. Un concetto ribadito anche da Miralem Pjanic, centrocampista bianconero, sulla propria pagina Instagram: “Abbiamo grandi responsabilità perchè indossiamo una maglia pesante. Abbiamo però il dovere di essere sempre all’altezza di quel simbolo che portiamo sul petto. Quando questo non accade è giusto metterci la faccia. Dobbiamo guardare a quegli obiettivi che non possiamo permetterci di mancare. Uniti, fino alla fine“.

Foto: besthqwallpapers