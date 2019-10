Pjanic: “Non era semplice oggi, dopo la sosta è complicato. Ci divertiamo col 4-3-1-2”

Miralem Pjanic, centrocampista della Juventus, ha parlato dopo il successo del Bologna ai microfoni di DAZN: “Li avevamo già visti giocare, sono in forma, sono ben messi in campo e ci hanno messi in difficoltà. Abbiamo meritato, dovevamo fare un gol in più, ma alla fine sono tre punti. Dopo la sosta non è mai semplice, è importante continuare a raccogliere punti e andare avanti in classifica. Dietro le linee dei loro centrocampisti dovevamo muoverci meglio, ma non è mai semplice. Vero che Soriano è sempre stato su di me, anche loro hanno corso tanto. Siamo contenti dei tre punti, andiamo avanti. Stiamo giocando bene, da quest’anno facciamo il 4-3-1-2, la squadra si diverte giocando con questo modulo. Sto accompagnando le azioni, sono contendo dei gol, della classifica, dell’inizio di stagione. Spero di continuare così”.

Foto: Juventus Twitter