Pjanic: “Messi è talento puro. Cristiano? Un atleta imbattibile”

Il dualismo Messi-Ronaldo da almeno un decennio scalda gli animi dei tifosi in tutto il mondo. Chi è il migliore, Messi o CR7? Ognuno ha ovviamente il suo preferito, questione di gusti e di modo di vedere il calcio.

Intervistato da Tuttosport, Miralem Pjanic, ex Juventus e ora al Barcellona, ha provato a fare una differenza tra i due fuoriclasse, affermando come Messi sia puro talento, calcio allo stato puro mentre Ronaldo è un atleta inarrivabile.

Queste le parole del centrocampista bosniaco: “Messi è impressionante! Difficile descriverlo: quello che si vede in partita lo rende di per sé un extraterrestre, ma visto da vicino, in allenamento, ti rendi conto che è così sempre, è la sua condizione naturale. La semplicità con cui compie gesti tecnici pazzeschi è ciò che stupisce di più, non è roba normale. Ogni volta che ha la palla succede qualcosa. Cristiano Ronaldo? Campione assoluto. Un lavoratore incredibile, che cura ogni dettaglio, ossessionato dai gol, dalle statistiche, dalle vittorie. Un autentico vincente, uno che ha vinto ovunque sia andato, un leader, ma anche una persona che si pone in modo gradevole all’interno del gruppo. Un atleta che vuole sempre migliorarsi, è inarrivabile, una sorta di robot”.

Foto: Twitter Barcellona