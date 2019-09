Pjanic: “L’intesa con Sarri migliora ogni giorno, squadra in crescita. Qui mi sento importante”

Miralem Pjanic, centrocampista bosniaco della Juventus, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida in Champions League contro il Bayer Leverkusen: “Più passano i giorni, più capiamo cosa vuole il mister. Ci sono stati grandi cambiamenti, io tocco molti più palloni, ma vedo la squadra in progresso: tutto non può essere perfetto dopo un mese, le cose devono migliorare ma credo che andando avanti la squadra sarà più forte e il gioco del mister si vedrà. Io sono più cercato e richiesto, mi trovo bene, quel che chiede il mister alla squadra è questo. Se toccherò 150 palloni bene, se resterò a questa media, va bene ma cercherò sempre di fare quel che vuole il mister. Le differenze con Allegri? Il mister chiedeva di più di andare sugli esterni, ora cerco le verticalizzazioni perché ho più libertà sul campo e giocatori che si muovono tra le linee. Il rendimento personale? Sono in uno dei migliori club del mondo, voglio diventare uno dei migliori. Ho sempre fatto in modo di crescere, imparare, mi sento importante e sto crescendo step by step. Qui sto bene, ho intorno ragazzi che mi fanno rendere ancora meglio: ho avuto allenatori che mi hanno completato, ma vorrei diventare anche più forte. Vincere ti aiuta a diventare più grande”.

Foto: Juventus Twitter