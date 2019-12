Pjanic: “Inter, Lazio e Roma sono rivali forti. Sarri? È un allenatore diverso”

Miralem Pjanic, centrocampista della Juve e della Nazionale bosniaca, è stato insignito del premio alla carriera a Dubai ai Globe Soccer Awards 2019. Queste le sue parole a margine dell’evento: “Sarri è un allenatore diverso, ha un’altra mentalità calcistica. L’importante è comunque cercare di vincere trofei, cosa questa che abbiamo sempre fatto. La Lazio e la Roma sono avversarie forti per la Juventus in Serie A così come l’Inter. Noi intanto continuiamo anche a puntare la Champions League e ci scusiamo per aver perso la Supercoppa Italiana”, ha chiuso Pjanic.

Foto: Twitter ufficiale Juventus