Pjanic lascia il CSKA Mosca: “E’ stata una stagione fantastica e una grande esperienza”

26/06/2025 | 17:34:05

Pjanic saluta il CSKA Mosca sui social, le parole del centrocampista ex Roma e Juventus: “Cari tifosi del CSKA, come state? Spero bene. Voglio ringraziarvi per l’anno incredibile trascorso insieme. È stata una stagione fantastica: abbiamo vinto la Coppa di Russia e chiuso il campionato molto bene. Grazie per avermi aiutato a inserirmi nel gruppo e ad ambientarmi a Mosca e in Russia. È stata un’esperienza davvero importante per me”.

Foto: Instagram CSKA Mosca