Pjanic: “La Juve ha fatto scelte contro il suo DNA. Tudor farà bene. Roma, Juric non era all’altezza”

Miralem Pjanic, doppio ex di Roma e Juventus, ha parlato a Il Tempo in vista della sfida di domenica sera all’Olimpico.

Queste le sue parole: “In questo momento la Roma ha più stabilità, senza dubbio. La Juve ha cambiato allenatore dato che i risultati erano sotto le aspettative. Negli ultimi anni, quando c’ero io, ma anche prima, si lottava sempre per vincere lo scudetto, mentre quest’anno nonostante le tante spese sul mercato che avevano fatto pensare al club di poter competere, qualcosa è andato storto. Alcune scelte sono andate contro il DNA Juve, ma ora è tornata una persona che conosce bene il mondo juventino e sa bene come funziona il club e come gestire alcune dinamiche”.

Parole al miele di Pjanic per Tudor: “Ha già dimostrato di essere in gamba e preparato: era necessario cambiare dopo i risultati non all’altezza. La Roma per valori pensavo già da inizio stagione che dovesse essere nella posizione attuale, è stata troppo indietro finché non è arrivato Ranieri. Il grande errore è stato quello di mandare via De Rossi, era troppo presto e la squadra ha subito uno choc. Non tutti erano d’accordo su quella decisione e soprattutto nessuno se lo aspettava. L’allenatore che è arrivato dopo non era all’altezza della Roma, mentre Ranieri è stato bravo a rimettere le cose a posto”.

Come valuta il lavoro di Ranieri? “È un romanista, conosce molto bene la piazza. Ha grande esperienza ed è molto amato dai tifosi. Ha avuto il merito di iniziare una striscia positiva riportando la squadra a lottare per la Champions proprio come pensavo potesse fare all’inizio. L’ottimo lavoro di Ranieri ha mostrato il vero potenziale della Roma”.

Foto: Instagram Pjanic