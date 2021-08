Pjanic, la Juve e quell’indizio social: il bosniaco posta una foto in bianco e nero

Miralem Pjanic è sempre in corsa per la Juventus, ma per adesso – come vi abbiamo raccontato – c’è ancora da aspettare le ultimissime ore di questa sessione di calciomercato.

Intanto il centrocampista bosniaco ha postato una foto su Instagram in bianco e nero, con l’emoticon del pianoforte che ricorda il suo soprannome “Il pianista”. Ecco il post:

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Miralem Pjanić (@miralem_pjanic)

Foto: Twitter Juventus