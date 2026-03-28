Pjanic: “La Bosnia è casa ma l’Italia è nel mio cuore. Sarà una battaglia sportiva”

28/03/2026 | 11:37:02

L’ex calciatore della Juventus, Miralem Pjanic, ha concesso un’intervista a La Gazzetta dello Sport. Queste le sue parole:

“Se mi sorprende la finale Bosnia-Italia? Non mi sorprende, diciamo che è la sfida che speravo di vedere. La Bosnia è casa, ovviamente, ma l’Italia è nel mio cuore come se fosse il mio Paese d’adozione. Noi sogniamo di andare al Mondiale, anche voi. Vediamo come va a finire. Come viene vissuta questa partita in Bosnia? Come un evento storico. La Bosnia si fermerà per qualche ora: tre milioni di persone a spingere la nostra squadra. Sarà una bolgia mai vista allo stadio. Resterete scioccati dalla nostra passione.A Zenica faremo il fuoco. Non sarà piacevole per gli italiani essere lì, credimi. Ho visto i giocatori motivati e sicuri di sé. Per novanta minuti, o forse di più, non sarà semplicemente una partita di calcio: sarà una battaglia sportiva”.

Foto: Instagram Pjanic