Pjanic: “Juve, prendi Tonali, è il miglior centrocampista italiano. Spalletti? Non mi sorprende che stia facendo bene”

30/12/2025 | 10:08:36

Miralem Pjanic, ex centrocampista della Juventus, ha parlato a Tuttosport in merito al momento in casa bianconera.

Queste le sue parole: “Un Pjanic potrebbe dare una mano. Ma ormai io ho smesso: adesso mi godo il bimbo e faccio il papà. Non ho dubbi, prenderei Sandro Tonali. Ha forza, temperamento, legge l’azione e sa impostare il gioco. È il miglior centrocampista italiano in circolazione”.

Su Luciano Spalletti incrociato a Roma: “La risalita in classifica non mi sorprende, ce ne sono pochi bravi come lui. La Juve, grazie a Spalletti, sta crescendo e migliorando gara dopo gara, non deve porsi limiti. La classifica è abbastanza corta e stanno tutte vicine. Quando sei e giochi alla Juve, devi puntare sempre in alto e al massimo”.

Foto: Instagram personale