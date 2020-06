Pjanic-Juve, Arthur-Barça: lo strano weekend prima della svolta

Sarà un weekend calcistico particolare per Miralem Pjanic e Arthur Melo, al centro dello scambio di mercato tra Juve e Barcellona. Un’operazione che si può chiudere definitivamente entro questo fine settimana (visite comprese), con i due giocatori che concluderanno comunque la stagione nelle attuali squadre. Pjanic, da settimane e settimane, non era più un intoccabile in casa bianconera, in blaugrana potrebbe rilanciarsi, ma intanto stasera è partito dal primo minuto nella sfida dell’Allianz Stadium contro il Lecce. Lo stesso discorso vale per Arthur, che mai ha convinto appieno nella sua esperienza in Catalogna, individuato dalla Juve come il perno del prossimo centrocampo, ma che nel frattempo è stato regolarmente convocato per la sfida di domani sera contro il Celta Vigo, per quello che – salvo clamorose sorprese oggi non preventivate – sarà l’ultimo match prima della doppia svolta. E’ questo lo strano destino (e lo strano weekend) che accomuna Pjanic e Arthur, entrambi arruolati e/o arruolabili rispettivamente alla corte di Sarri e Setien, ma ormai al passo d’addio.

Foto: Twitter ufficiale Juve