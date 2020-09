Pjanic: “Il Barça provò a prendermi in passato, Roma e Juve rifiutarono”

Miralem Pjanic, centrocampista del Barcellona, ha rilasciato un’intervista a Sport e si è soffermato di come in passato il Barcellona abbia chiesto di lui: “La prima volta quando giocavo al Metz non ero pronto per un club come il Barça, avevo 17 anni e avevo appena iniziato. Scelsi il Lione perché volevo crescere. Negli ultimi anni con il Barcellona abbiamo parlato due o tre volte. Ma non è mai successo nulla perché né la Roma né la Juventus si misero d’accordo. Adesso le cose sono andate bene e sono orgoglioso, mi sono sempre considerato un tifoso del Barça”

Foto: twitter Barça