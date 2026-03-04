Pjanic: “Gasperini sta facendo un gran lavoro a Roma. Spalletti? È l’uomo giusto per aprire un ciclo”

04/03/2026 | 11:17:26

L’ex Juventus, Miralem Pjanic, ha concesso un’intervista a La Gazzetta dello Sport. Queste le sue parole:

“Sto imparando il mestiere dell’agente, collaboro con il mio procuratore Fali Ramadani. Metto insieme l’esperienza e le conoscenze calcistiche alle tante lingue che parlo. Se ho visto la partita tra Roma e Juventus? Certo. Gasperini sta facendo un gran lavoro a Roma, che impatto Malen. Ma l’altra sera la Juventus ha tirato fuori il suo Dna, lo spirito del “fino alla fine”. La corsa Champions è ancora lunga 11 gare: la Juventus si può qualificare. Se sono stupito dal rinnovo di Spalletti? No, perché è la mossa giusta. A Roma sono stato allenato sei mesi da Luciano: è un tecnico top. Spalletti ha dato un’identità precisa alla squadra e il club adesso ha bisogno di stabilità per tornare a vincere. Spalletti è l’uomo giusto per aprire un ciclo, ma ovviamente solo lui non basta: serviranno almeno tre colpi di livello, uno per reparto”.

Foto: Instagram Pjanic