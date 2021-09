Pjanic: “È vero, potevo andare alla Juve. Ecco cosa è successo”

Miralem Pjanic si è trasferito al Besiktas dopo che il Barcellona l’ha messo fuori dal progetto tecnico. Il bosniaco, nel corso di un’intervista a Marca, ha parlato anche dell’opzione Juventus che è sfumata: “È vero. C’erano molte cose, ma la situazione di quelle squadre non era facile. Non molti club hanno avuto una grande finestra di mercato, solo il Paris Saint-Germain, non so come hanno fatto. Anche i club inglesi. È stato stressante, ho pensato riguardo alla mia situazione, ma fino a quando non ho ricevuto una chiamata ero concentrato sull’allenamento. Ma è stato difficile”.

Foto: Twitter Barcellona