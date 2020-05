Pjanic e il retroscena di mercato: “Avrei potuto firmare per la Juve già nel 2014, ma…”

Durante la chiacchierata in diretta su Instagram con Sonny Anderson, preparatore atletico che ha condiviso con Pjanic l’esperienza al Lione, il centrocampista della Juve ha svelato anche un interessante retroscena di mercato. Queste le sue parole: “Avrei potuto firmare due anni prima per la Juve (nel 2014, ndr), ma non volevo bruciare le tappe. Avevano un ottimo ambiente. Poi mi sono detto che era arrivato il momento di entrare nel mondo Juve”, ha chiuso Pjanic.

Foto: Twitter ufficiale Juve