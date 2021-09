Pjanic duro con Koeman: “Mi ha mancato di rispetto e non mi ha mai parlato”

Miralem Pjanic si è trasferito al Besiktas dopo aver capito di essere ancora fuori dal progetto tecnico al Barcellona. Il bosniaco ha parlato così oggi ai taccuini di Marca e si è scagliato contro l’allenatore del Barcellona: “Koeman mi ha mancato di rispetto e non mi ha mai parlato. Sono un giocatore che può accettare tutto ma vorrei sempre che mi venisse spiegato… e non come se avessi 15 anni.

Ho accettato di abbassare lo stipendio e passare al Besiktas perché amo giocare a calcio”.

Foto: Twitter Personale Pjanic