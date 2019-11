Pjanic: “Con Sarri ho un ruolo importante. Ronaldo? Tornerà quello di sempre”

Miralem Pjanic, centrocampista della Juve, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni del Corriere di Torino. Queste le sue parole: “Ronaldo? Cristiano vorrebbe fare gol in ogni partita, ha sempre voluto essere protagonista chiedendo molto a se stesso. Se è arrabbiato? Non lo so, ma ha un problema al ginocchio che spero si risolva il prima possibile. Poi tornerà al meglio come gli è sempre successo. Dybala? Non se ne vedono spesso di gol come quello che ha fatto all’Atletico, da quella posizione non aveva tante alternative e poteva solo calciare forte sotto la traversa. Ma lui non ha paura a prendersi certe responsabilità. Come sto? Mi sento un po’ stanco perché da inizio stagione le ho giocate quasi tutte e corriamo molto, so di avere un ruolo importante nel gioco di Sarri. Siamo l’unica squadra in Europa a non aver mai perso e vincendole quasi tutte. La Champions? Sappiamo di potercela fare. La squadra è in grado di affrontare tutte le competizioni, l’importante è stare al top nei mesi più importanti”, ha chiuso Pjanic.

Foto: Twitter ufficiale Juventus