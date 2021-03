Pjanic chiarisce sul futuro: “Non ho firmato col Barcellona per andarmene dopo un anno. Sono qui per vincere”

Nonostante non sia iniziata nel migliore dei modi l’avventura al Barcellona, Miralem Pjanic non si arrende e in un’intervista al Mundo Deportivo precisa la sua volontà: “Non ho firmato con il Barcellona per andarmene l’anno successivo, ma per fare la storia di un club che è stato nel mio destino da parecchio tempo. Quando avevo 16 anni mio padre si è visto con i dirigenti del Barcellona, che volevano acquistarmi per la squadra B. Io ero già al Metz e non avevamo capito quanto la squadra B fosse importante per questo club, quindi ho deciso di cominciare la mia carriera in Francia, ma ho sempre seguito con attenzione quello che faceva il Barcellona. Poi due anni fa Abidal voleva comprarmi, ne abbiamo parlato, ma il club aveva investito parecchio su Griezmann e non c’era abbastanza denaro per comprare me. Ho dovuto aspettare ancora per vivere il sogno di essere un calciatore del Barcellona. Sono venuto qui per vincere la Champions League, questo è il mio obiettivo… E quest’anno voglio aiutare la squadra a vincere campionato e coppa. Se non gioco, la mattina successiva mi alleno ancora più duramente affinché l’allenatore si renda conto che non sono uno che si arrende facilmente. Non ho saltato gli allenamenti neanche un giorno, anche se sono arrivato più tardi per colpa del COVID-19. Quando ho cominciato ad avere i sintomi non potevo crederci… Durante la preparazione Koeman ha detto di stare tranquillo, di ritrovare la forma senza mettermi fretta. Però poi è stato complicato entrare nelle rotazioni. Il tecnico non è uno che parla molto con i giocatori, quindi quello che devo fare è continuare a lavorare per farmi trovare pronto quando c’è bisogno di me. A lui chiederei solamente continuità, due o tre partite per poter mostrare il mio calcio. È un qualcosa di cui qualsiasi calciatore avrebbe bisogno, ma continuo a lavorare ogni allenamento per guadagnarmi questa opportunità”.

Foto: Twitter personale