Pjanic: “Avrei potuto giocare per la Francia, ma la Bosnia era il mio sogno”

“Avrei potuto giocare per la Francia quando sono approdato al Lione, ma qualche giorno prima dissi che il mio sogno era la Bosnia”. Lo rivela Miralem Pjanic in un’intervista a Canal+. Il centrocampista del Barcellona era stato contattato dall’allora ct della Nazionale francese Raymond Domenech, ma aveva già fatto la sua scelta: “L’ho ringraziato, ma ho preferito essere realista. La Francia era troppo in quel momento e mi avrebbe fatto male al cuore che in Bosnia le persone guardassero uno di loro giocare per un’altra Nazionale. So che cosa ha passato il mio paese e vedere i tifosi così attaccati alla squadra significava molto”.

Foto: Daily Star