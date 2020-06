Pjanic-Arthur, no stop da settimane. Paratici chiarisce: “Ma non è una questione di date”

L’idea scambio Arthur alla Juve e Pjanic al Barcellona va avanti da settimane e settimane, con la continua altalena legata al sì del centrocampista brasiliano che non ha ancora sciolto le riserve e che potrebbe anche aprire nei prossimi giorni. Una cosa è sicura: non è una scadenza obbligatoria entro il 30 giugno, come ventilato da qualche fonte, anche perché in questa fase si stanno giocando partite troppo importanti e delicate per il destino di entrambi i club. Fabio Paratici, intervenuto ai microfoni di Sky Sport, ha parlato così della vicenda: “Lo scambio Arthur-Pjanic? Abbiamo parlato frequentemente sul Barcellona. In questo momento però stiamo giocando partite importanti, quindi abbiamo preferito aspettare che passino queste settimane. Non è una questione del 30 giugno o di date precise, ma di accordi tra le parti e di convinzione dei giocatori”, le dichiarazioni di Paratici.

Foto: Twitter ufficiale Juventus