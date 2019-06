Il centrocampista della Bosnia, Miralem Pjanic ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro l’Italia, soffermandosi sui temi bianconeri: “Alla Juve ci sono tante certezze. Non mi preoccupo, ci sarà una decisione per l’allenatore, ci sarà e arriverà un grande allenatore”.

Foto: Twitter ufficiale Juventus