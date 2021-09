Pjaca stende il Sassuolo. Il Toro vince 1-0 a Reggio Emilia

Colpaccio del Torino in casa del Sassuolo. I granata di Juric ottengono la vittoria grazie ad un gol di Pjaca all’84‘, al termine di una gara bellissima, ricca di episodi e di azioni.

Partita equilibrata, ben giocata dai granata, pericolosi all’avvio con un colpo di testa di Pobega. La risposta emiliana arriva con una traversa clamorosa di Frattesi. Palo anche per il Torino con il nuovo innesto, Brekalo.

Al 32′ gol annullato a Djuricic per fuorigioco.

Nel finale palo di Pobega del Torino, che ha sfiorato il vantaggio granata. Gara gradevole con le squadre che vanno all’intervallo sullo 0-0.

Nella ripresa, i ritmi calano, via al walzer delle sostituzioni, la gara sembra incanalarsi sullo zero a zero fino al blitz di Pjaca che fa esplodere i granata.

Il Sassuolo prova l’assalto finale ma deve arrendersi e incassare la seconda sconfitta consecutiva. Seconda vittoria di fila invece per Juric che respira e guarda con fiducia al futuro.

Foto: Twitter Torino