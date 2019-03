Pjaca non si arrende: “Momento difficile, ma tornerò più forte di prima”

Dopo il nuovo grave infortunio subito al ginocchio, Marko Pjaca ha mandato un messaggio attraverso il proprio account Instagram: “Grazie a tutti per i vostri messaggi di supporto. Ognuno di voi significa molto per me, sopratutto in momenti difficili come questo. Ora mi focalizzerò di nuovo sul mio recupero con tanta determinazione e motivazione. Sono sicuro che alla fine tornerò più forte di prima”, le parole del croato.

Foto: Instagram personale Pjaca