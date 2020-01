Pjaca in uscita dalla Juve: accordo con l’Anderlecht, domani le visite

Marko Pjaca si appresta a lasciare nuovamente la Juve. Nel suo futuro ci sarà l’Anderlecht: come anticipato alle ore 21.57 dal collega Romeo Agresti di Goal.com, l’esterno offensivo croato è pronto ad abbracciare il club belga per un’operazione in prestito con diritto di riscatto. In serata le parti hanno trovato l’accordo, con Pjaca atteso domani a Bruxelles per le visite mediche, ultimo passaggio prima della firma.

Foto: Twitter ufficiale Juventus