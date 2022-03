Più partite, meno punti. I numeri del Milan con le piccole: contro l’Empoli per invertire la rotta

Mantenere alta la concentrazione e non sbagliare l’approccio alla partita: è questo l’obiettivo per il Milan di Stefano Pioli, che stasera scenderà in campo al Meazza nell’anticipo serale contro l’Empoli. Una sfida che si preannuncia delicata dal momento che, con il trascorrere delle giornate, i punti in ottica scudetto si fanno sempre più pesanti e diventa più complesso rimediare agli errori. Ma questo discorso vale anche perché, con le piccole, nel nuovo anno la formazione rossonera ha fatto parecchia fatica.

Nel 2022 gli uomini di Stefano Pioli hanno infatti battuto Roma, Inter e Napoli, oltre ad aver pareggiato con la Juventus: dieci punti in quattro partite con le grandi, dunque, che rappresentano un bottino di tutto rispetto che eleva necessariamente i rossoneri al rango di contendenti per la lotta al titolo.

Quando si sposta l’attenzione ai confronti con le squadre presenti nella parte destra della classifica, però, emergono tutte le difficoltà dei rossoneri. In cinque partite contro Venezia, Spezia, Sampdoria, Salernitana e Udinese sono arrivati solamente otto punti, frutto di due vittorie, altrettanti pareggi e una sconfitta. Numeri che rischiano di complicare il cammino e che vanno necessariamente invertiti, a partire da questa sera.

Foto: Sito ufficiale Milan